PSG : Une catastrophe est annoncée avec Dembélé

Pierrick Levallet

Arrivé dans la capitale pour seulement 50M€, Ousmane Dembélé rend plusieurs services dans le onze de Luis Enrique. Mais son manque d'efficacité dans le dernier geste commence à en agacer quelques uns chez les supporters du PSG. D'ailleurs, le joueur de 26 ans pourrait bien ne faire aucun réel progrès dans cet aspect du jeu au fil de la saison.

Afin de métamorphoser la mentalité dans son vestiaire, le PSG a décidé de tirer un trait sur plusieurs stars cet été. Le club de la capitale s’est notamment débarrassé de Neymar et Lionel Messi. Pour les remplacer, la formation parisienne a recruté plusieurs joueurs dont Ousmane Dembélé. Arrivé pour seulement 50M€, le champion du monde 2018 est très loin d’être inutile dans le onze de Luis Enrique.

Ousmane Dembélé, «sublime et exaspérant» au PSG

Mais le joueur de 26 ans fait preuve de beaucoup de déchet dans le dernier geste (seulement un but et 5 passes décisives en 17 matchs). Son irrégularité commence d’ailleurs à en agacer certains. « Ousmane Dembélé continue d’être irrégulier depuis qu'il a quitté Barcelone pour le PSG cet été. Il a marqué un superbe but contre Monaco le week-end dernier et a reçu à juste titre les éloges d'Enrique, mais il parvient à combiner le sublime et l'exaspérant, et cela n'a pas changé contre Newcastle » a ainsi confié Jonathan Johnson dans sa chronique pour Caught Offside .

«Il peut aussi être frustrant à regarder»