PSG : Un «traître» à Barcelone, l’humiliation qui fait polémique !

Alors que le FC Barcelone reçoit le PSG ce mercredi pour le compte de la deuxième journée de Ligue des champions, Luis Figo assistera à cette rencontre, lui qui est ambassadeur de l’UEFA. Considéré comme un « traître » par les supporters blaugrana après son transfert au Real Madrid, sa présence au stade de Montjuic fait polémique en Espagne.
25 ans après, les souvenirs douloureux du départ de Luis Figo sont toujours présents à Barcelone. À l’été 2000, l’ancien international portugais avait quitté le Barça, où il était arrivé cinq ans auparavant en provenance du Sporting Portugal, pour prendre la direction du Real Madrid.
Figo présent à Montjuic pour Barça-PSG
Une trahison que les supporters du FC Barcelone ne lui ont jamais pardonnée. En mai dernier, Luis Figo avait été pris à partie par l’un d’eux en marge de la finale de la Ligue des champions féminine, le qualifiant de « traître ». Ce mardi soir, le Portugais sera au stade de Montjuic en tant qu’ambassadeur de l’UEFA pour assister à la réception du PSG, et sa présence fait débat.
« Les équipes chargées du protocole auraient dû faire davantage d'efforts pour éviter ce qui est une humiliation »
« Les équipes chargées du protocole auraient dû faire davantage d'efforts pour éviter ce qui, à mon avis, est une humiliation », ont réagi les participants à l’émission Tu Dirás de RAC1, animée par Aleix Parisé. « Luis Figo ne devrait pas mettre les pieds dans notre loge », ont-ils ajouté. « Les déclarations faites par Figo ces dernières années au sujet de Barcelone sont tout à fait indécentes et me dérangent énormément. »