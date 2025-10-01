PSG : Un «traître» à Barcelone, l’humiliation qui fait polémique !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que le FC Barcelone reçoit le PSG ce mercredi pour le compte de la deuxième journée de Ligue des champions, Luis Figo assistera à cette rencontre, lui qui est ambassadeur de l’UEFA. Considéré comme un « traître » par les supporters blaugrana après son transfert au Real Madrid, sa présence au stade de Montjuic fait polémique en Espagne.

25 ans après, les souvenirs douloureux du départ de Luis Figo sont toujours présents à Barcelone. À l’été 2000, l’ancien international portugais avait quitté le Barça, où il était arrivé cinq ans auparavant en provenance du Sporting Portugal, pour prendre la direction du Real Madrid.

Figo présent à Montjuic pour Barça-PSG Une trahison que les supporters du FC Barcelone ne lui ont jamais pardonnée. En mai dernier, Luis Figo avait été pris à partie par l’un d’eux en marge de la finale de la Ligue des champions féminine, le qualifiant de « traître ». Ce mardi soir, le Portugais sera au stade de Montjuic en tant qu’ambassadeur de l’UEFA pour assister à la réception du PSG, et sa présence fait débat.