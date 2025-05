PSG : Un parc d’attraction au cœur du Parc des Princes !

Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Une semaine avant la finale tant attendue de la Ligue des Champions entre le PSG et l’Inter Milan (à Munich), l’enceinte mythique des Parisiens organise un événement exceptionnel et inédit. L’occasion pour les fans de découvrir le Parc des Princes comme jamais…

Tous les fans du PSG comptent les jours. La date du 31 mai 2025 est cochée sur tous les calendriers et tous attendent impatiemment la prochaine finale de la Ligue des Champions. Une édition 2025 qui pourrait écrire la plus belle page du club parisien avec une première étoile européenne. Les hommes de Luis Enrique défient l’Inter Milan en finale de la compétition reine. Et pour l’occasion, le club ouvrira les portes du Parc des Princes au public pour regarder le match sur des écrans géants. Des places, de 10 à 40 euros, sont en vente. Mais avant cela, le stade de la Porte d’Auteuil proposera tout autre chose au grand public…