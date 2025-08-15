PSG : Un nouveau crack débarque !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Déjà apparu à plusieurs reprises la saison dernière avec l’équipe première du PSG, Ibrahim Mbaye s’est distingué mercredi soir face à Tottenham. Le joueur de 17 ans est considéré comme très prometteur en interne, et sait qu’il aura un rôle à jouer dans la rotation cette saison avec Luis Enrique.

Depuis son arrivée sur le banc du PSG, Luis Enrique insiste à ce sujet. L’entraîneur espagnol souhaite clairement faire confiance aux jeunes joueurs de son effectif, et se veut très attentif aux pépites émergeant directement depuis le centre de formation. Considéré comme un très gros talent chez les jeunes, Ibrahim Mbaye a ainsi intégré le groupe professionnel la saison dernière.

Une bonne entrée de Mbaye Titulaire lors du premier match de la saison, l’ailier explosif né en 2008 a eu l’occasion de faire quelques apparitions, et a même inscrit son premier but sous les couleurs du PSG. Mercredi soir face à Tottenham pour le premier choc de la saison, le Français est entré en jeu à la 67ème minute, et a impacté la rencontre sur le côté gauche de l’attaque notamment.