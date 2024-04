PSG : «Un joueur fantastique» est arrivé pour 50M€

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été dernier, le PSG a chamboulé son secteur offensif, en recrutant notamment Ousmane Dembélé pour 50M€. L'ailier français avait une clause dans son contrat au FC Barcelone, ce qui a permis au club parisien de réaliser une très belle opération. Pour Mathieu Bodmer, c'est une excellent affaire pour le PSG qui a recruté un joueur fantastique.

Lors du précédent mercato estival, le PSG a sauté sur l'opportunité qui s'est présenté avec Ousmane Dembélé qui disposait d'une clause libératoire à 50M€ dans son contrat au FC Barcelone. Et les Parisiens ne doivent pas le regretter compte tenu de la saison réalisée par l'ailier français. Mathieu Bodmer ne tarit d'ailleurs pas d'éloges pour l'ancien Rennais.

Bodmer est fan de Dembélé

« Je suis juste content pour lui, tout simplement. Parfois, on l'a décrié, critiqué cette saison alors que c'est un joueur fantastique », assure dans un premier temps l'ancien joueur du PSG au micro de l'émission Stephen Time sur RMC , avant d'en rajouter une couche.

«C'est un joueur fantastique»