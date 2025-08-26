PSG : Un joueur décide de son transfert, il déballe tout

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après une saison difficile au Benfica Lisbonne, Renato Sanches quitte une nouvelle fois le PSG pour tenter de se relancer. Le milieu portugais a été prêté sans option d’achat au Panathinaïkos, où il retrouvera Rui Vitória, l’entraîneur qui l’a lancé en professionnel. Ce dimanche, il est revenu sur son choix et sur sa relation avec son nouveau coach.

Ce dimanche, le PSG a officialisé le départ de Renato Sanches sous forme de prêt, sans option d’achat, vers le Panathinaïkos FC. Peu utilisé depuis l'arrivée de Luis Enrique à Paris et régulièrement freiné par des blessures, l’international portugais espère relancer sa carrière dans un environnement plus favorable. À Athènes, il retrouvera Rui Vitória, son ancien coach au Benfica, avec qui il a débuté sa carrière pro. Un choix stratégique, à la fois sportif et humain, pour un joueur en quête de stabilité et de confiance.

« J'ai personnellement pris l'initiative de venir » Dans ses premières déclarations, Renato Sanches a insisté sur le fait qu’il avait lui-même poussé pour rejoindre le Panathinaïkos. « J'ai personnellement pris l'initiative de venir. Je suis heureux de porter ce maillot… Le plus important est de représenter le club et ses couleurs de la meilleure façon possible. L'objectif de chaque joueur est de représenter les couleurs qu'il porte à chaque fois.C'est un grand club en Grèce, tout le monde le sait. Le choisir n'a pas été difficile. Il se bat pour remporter le championnat. Je n'ai eu aucun doute. L'entraîneur a joué un rôle clé, le club a fait des efforts et le projet lui-même m'a motivé à venir au Panathinaïkos.La vie est faite de choses. Mon premier entraîneur était Rui Vitoria. Ce sera à nouveau un bon moment. Nous nous entendrons bien. Nous avons également entretenu des relations amicales et remporté des titres. Nous essaierons de revivre les bons moments » a confié Renato Sanches lors d’un entretien accordé au média du club.