PSG - Un joueur de légende s’en va : La grande tristesse !

Joueur majeur du PSG entre 2003 et 2008, Pedro Miguel Pauleta est d’ailleurs considéré comme une légende du club par les supportes qui adulent l’ancien buteur portugais. Et ce dernier raconte son départ à la retraite et son tout dernier match en pro avec le PSG, qui s’est soldé par une triste défaite en finale de la Coupe de France.

Dans une interview accordée au site officiel de la FFF, Pedro Miguel Pauleta est revenu sur la saison 2007-2008 très mouvementée avec le PSG, la dernière avant son départ à la retraite. Et l’ancien buteur portugais, considéré comme l’un des légendes du PSG avant l’ère du Qatar qui a débuté en 2011, regrette notamment d’avoir terminé sur une défaite en finale de la Coupe de France contre l’OL (0-1, le 24 mai 2008).

« Envie de finir en beauté… » « La saison 2007-2008 a été difficile. On l’a bien terminée en remportant la Coupe de la Ligue puis en obtenant notre maintien en Ligue 1 lors de la dernière journée à Sochaux. J’avais envie de finir en beauté en remportant une troisième Coupe de France. Malheureusement, on a perdu face à l’Olympique Lyonnais qui était très difficile à battre à cette époque. Mon dernier match comme joueur professionnel a donc été une finale de Coupe de France », confie Pauleta sur ce dernier match avec le PSG qui a été très particulier à ses yeux.