«C’est énorme» : Transfert de folie à l’OM, le vestiaire hallucine !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Recruté il y a un an et demi pour environ 26M€, Mason Greenwood a une nouvelle fois délivré l’OM mardi soir sur la pelouse de l’Union Saint-Gilloise en inscrivant un doublé. De quoi impressionner Pierre-Emile Hojbjerg, qui ne tarit pas d’éloges pour le numéro 10 marseillais.

En 2024, l'OM décide d'investir 26M€ sur Mason Greenwood qui débarque en provenance de Manchester United. Après une première saison prometteuse, l'ailier anglais brille cette année comme en témoigne son doublé contre l'Union Saint-Gilloise mardi soir (3-2). Une prestation qui a enthousiasmé Pierre-Emile Hojbjerg.

Hojbjerg s'enflamme pour Greenwood « Vu de près, ça fait du bien aussi. Peut-être que là où il peut encore s’améliorer, c’est dans le fait de jouer le match jusqu’à la fin, jusqu’à la dernière seconde. Je compare avec les meilleurs joueurs du monde : ils jouent jusqu’au bout. Ce qu’il fait pour nous, c’est énorme. C’est un gars sympa, il mérite ce qu’il vit, et il nous fait beaucoup de bien », a-t-il confié en zone mixte avant d’en rajouter une couche.