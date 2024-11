PSG : Un énorme problème est identifié en Ligue des Champions !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce mardi soir, le PSG a concédé une nouvelle défaite en Ligue des Champions. Avec seulement quatre points obtenus en cinq rencontres disputées, les Parisiens se retrouvent en très mauvaise posture. En revanche, dans le contenu proposé, Opta a révélé que la formation de Luis Enrique sous performait très largement. Explication.

Le PSG n’avance plus. Mardi soir, les Parisiens avaient l’occasion de se relancer au niveau de leur campagne de Ligue des Champions. Mais face au Bayern Munich, les hommes de Luis Enrique ont une nouvelle fois chuté (1-0) et après les résultats du lendemain, pointent désormais à une inquiétante 25ème place au classement de la C1.

Le PSG n’a plus le droit à l’erreur en C1

Clairement, le PSG n’a plus le droit à l’erreur, et doit s’imposer impérativement dans deux semaines sur la pelouse du RB Salzbourg. En revanche, le contenu proposé par les Rouge et Bleu sur ces cinq derniers matchs européens est plutôt encourageant, et ce jeudi, Opta a révélé une statistique à la fois bluffante et frustrante concernant les matchs de Ligue des Champions du PSG.

-16/+19 – Le Paris SG est l’équipe qui sous-performe le plus en Ligue des Champions cette saison (-16 places entre son classement et son Expected Position) tandis que Lille est celle qui surperforme le plus (19 places de plus). Efficacité. pic.twitter.com/1GsnWuhEDO — OptaJean (@OptaJean) November 28, 2024

Paris devrait être 9ème selon un rapport d’Opta

En effet, Opta a révélé le classement des expected points de l’intégralité des équipes de Ligue des Champions. Avec son nombre d’occasions crées ainsi que ses expected goals (Xg), le PSG devrait pointer à la 9ème place de la Ligue des Champions, et se retrouve 25ème pour le moment. Un manque criant d’efficacité pour les Parisiens donc...