PSG : «Un drame» est annoncé

Le bras de fer continue entre la Mairie de Paris et la direction du PSG. Souhaitant devenir propriétaire de son stade pur accroître ses revenus, Nasser Al-Khelaïfi a confirmé le déménagement de son équipe dans un avenir proche. Locataire du Parc des Princes depuis 1974, le club pourrait s'installer à Ris-Orangis. Un déchirement pour de nombreux spectateurs.

Entre le Parc des Princes et le PSG, c’est bientôt terminé. En novembre dernier, Nasser Al-Khelaïfi annonçait la couleur. « Si je décide avec mon cœur, je dis qu’on ne part pas. Mais quand je réfléchis avec la tête, on est mort. En Europe, tous les grands clubs ont 80 000 ou 90 000 places. Si on veut être de ce niveau pour nos supporters, il faut agrandir le stade. On n’a pas d’autre solution. Si c’est acté ? On va partir » avait-il déclaré. Visiblement, il ne s’agissait pas d’un moyen pour faire pression sur la Mairie de Paris puisque des avancées significatives ont été enregistrées en coulisses.

Ris-Orangis en pole position ?

Selon les informations du Parisien, la direction du PSG a étudié plusieurs sites pour accueillir son prochain stade. Mais récemment, la ville de Ris-Orangis située dans l’Essonne est sortie du bois en présentant un terrain de 100 hectares qui englobe l’ancien hippodrome et l’ex-usine de LU-Danone. Mercredi dernier, les élus avaient présenté leurs plans et tenté, ainsi, d’attirer l’attention du PSG.

« Ce serait un drame »

Ce déménagement à venir est vécu comme un déchirement par plusieurs observateurs dont le journaliste Giovanni Castaldi. « Je comprends que le PSG veuille absolument acheter. En plus, c’est vrai que la Mairie de Paris n’est pas du tout endettée, donc quand quelqu’un t’offre de l’argent, il ne faut pas le prendre. Mais je trouverais ça incroyable de partir. Évidemment, je sais que le dossier est très avancé mais par rapport à l’histoire. Le Parc des Princes a longtemps été le stade de l’équipe de France. Ce serait un drame » a-t-il déclaré sur le plateau de L’Equipe de Greg.