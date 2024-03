PSG : Un drame a été évité de justesse

Amadou Diawara

Ce mardi soir, le PSG affronte la Real Sociedad en huitième de finale retour de la Ligue des Champions. A quelques heures du coup d'envoi, les autorités espagnoles ont réussi à empêcher des affrontements violents entre supporters. En effet, deux rendez-vous étaient au programme pour des combats entre fans du PSG et de la Real Sociedad.

Après sa victoire 2-0 au Parc des Princes contre la Real Sociedad, le PSG jouera sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions ce mardi soir au stade Anoeta. Pour l'occasion, 2000 supporters parisiens sont attendus à Saint-Sébastien. Toutefois, certains ne sont pas vraiment venus pour assister à un beau spectacle footballistique. En effet, des fans du PSG et de la Real Sociedad ont été arrêtés, alors qu'ils se préparaient à des affrontements violents.

Deux combats entre supporters neutralisés

Selon les informations de Noticias de Gipuzkoa , les autorités espagnoles ont évité une bataille physique entre supporters du PSG et de la Real Sociedad. En effet, le ministre de la Sécurité basque, Josu Erkoreka, a révélé que la police avait identité une cinquantaine de fans de la Real Sociedad « adeptes du risque » et une centaine d'autres du PSG. Plus précisément, les membres de l’Ertzaintza, la police locale, ont fouillé une vingtaine de véhicules. Et ils ont saisi de nombreux objets dangereux et interdits, mais également des armes. Au total, 15 clubs de golf, une barre métallique, trois piolets, quatre protège-dents, deux paires de poings américains, un couteau, deux couteaux de poche, un bâton extensible, plusieurs tournevis, un marteau, une fusée éclairante, plusieurs cagoules et gants ont été saisis. A en croire le média basque, ces supporters du PSG et de la Real Sociedad avaient programmé deux combats en marge de la rencontre. De surcroit, des agents de la police française auraient arrêté « une douzaine de radicaux qui s'apprêtaient à attaquer un bar où étaient présents des dizaines de Gipuzkoens (nom donné aux habitants de la province de San Sébastian) ».

L'attaque d'un bar déjoué par la police