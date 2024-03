Panique au PSG, il annonce une nouvelle remontada

Amadou Diawara

Ce mardi soir, le PSG affronte la Real Sociedad au stade Anoeta. Vainqueur 2-0 au Parc des Princes, le club emmené par Luis Enrique est en ballotage favorable pour passer les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Toutefois, à en croire Imanol Alguacil, son équipe est capable de réussir une remontada face à la bande à Kylian Mbappé.

En huitième de finale aller de la Ligue des Champions, le PSG s'est imposé 2-0 contre la Real Sociedad au Parc des Princes. Pour le match retour, le club de la capitale se déplace ce mardi soir au stade Anoeta.

Départ de Luis Enrique : A l’étranger, on annonce un séisme au PSG ! https://t.co/408mnVE4Dd pic.twitter.com/UVtTZgpBwa — le10sport (@le10sport) March 5, 2024

Une nouvelle remontada après le FC Barcelone ?

Présent en conférence de presse d'avant-match, Imanol Alguacil a analysé les chances de la Real Sociedad d'éliminer le PSG ce mardi soir en Ligue des Champions. D'après le coach espagnol, son équipe est tout a fait capable de réaliser une remontada face au club parisien, sept ans après celle du FC Barcelone.

«C’est possible de passer»