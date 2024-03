Mbappé - PSG : Le jour où tout a basculé !

Thomas Bourseau

Ces dernières semaines, Kylian Mbappé joue moins sous Luis Enrique. Et ce ne serait pas exclusivement dû à sa décision de partir en fin de saison. Au contraire. Touché à la cheville le 7 février dernier, Mbappé est moins tranchant en raison d’une auto-gestion de sa part afin de répondre présent pendant les grandes échéances avec le PSG et surtout sous le maillot bleu en fin de saison.

Le 7 février dernier, dans le cadre du 1/8ème de finale de la Coupe de France face au Stade Brestois remporté 3 buts à 1 par le PSG, Kylian Mbappé a eu un coup de chaud qui a fait trembler le Paris Saint-Germain. En effet, au moment d’un tacle de Lilian Brassier, Mbappé a été sérieusement touché à la cheville de manière spectaculaire. Quand bien même le joueur a terminé le match, cette intervention du défenseur brestois aurait laissé des séquelles.

Depuis Brest le 7 février et le tacle à sa cheville, Mbappé «compte» ses efforts ?

C’est en effet ce qu’avance L’Équipe dans ses colonnes du jour. Depuis ce tacle de Lilian Brassier, l’engagement et l’implication de Kylian Mbappé ne sont plus les mêmes au PSG comme certains observateurs et supporters ont pu le relever. Pire, beaucoup estimeraient que Mbappé compteraient à présent ses efforts. Ce qui serait véridique et ce pour une raison précise.

Des soins à la cheville et au genou, Mbappé se gère pour les grandes échéances !