PSG : Un départ historique se prépare !

Le PSG compte de nombreuses légendes au sein de ses anciens joueurs, mais également de nombreuses figures emblématiques. C’est le cas notamment du speaker du club parisien Michel Montana. « Voix » du club de la capitale depuis 1998, l’homme désormais âgé de 67 ans envisagerait de se retirer de ses fonctions à l’issue de la saison.

Il fait les beaux jours du PSG, et ce depuis plus de 25 ans. Speaker officiel du club parisien, Michel Montana était encore présent ce mercredi soir au Parc des Princes. Lors de la victoire du PSG face à l’AC Milan en Ligue des Champions (3-0), ce dernier a donné l’opportunité aux supporters parisiens de scander une nouvelle fois le nom de Kylian Mbappé notamment, auteur de son 10ème but de la saison.

Michel Montana : speaker du PSG depuis 1998

Élu à plusieurs reprises « meilleur animateur de Ligue 1 », Michel Montana officie au PSG depuis 1998. Ce dernier enchante les nombreux supporters parisiens présents à chaque rencontre se déroulant au Parc des Princes, même si toutes les bonnes choses ont une fin…

Le speaker du PSG pourrait se retirer