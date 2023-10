Un crack proche de battre un record au PSG ?

Jean de Teyssière

Si Warren Zaïre-Emery continue de réaliser des prestations impressionnantes pour son jeune âge (17 ans), les statistiques parlent déjà pour lui. Depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues, il a déjà délivré cinq passes décisives. Il est déjà proche du record du plus grand nombre de passes décisives délivrées par un milieu de terrain du PSG, détenu conjointement par Blaise Matuidi et Marco Verratti, tous deux à neuf offrandes en une saison.

Tout va bien pour Warren Zaïre-Emery cette saison. Malgré une petite douleur à la cheville contractée avec les Espoirs face à Chypre (9-0) lui ayant fait manquer le match face à Strasbourg (3-0), Warren Zaïre-Emery a disputé toutes les rencontres du PSG cette saison. Et il pèse déjà sur son équipe, en étant très souvent décisif.

«Il fait tout bien»

L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, ne peut qu'avoir des mots élogieux envers son jeune milieu de terrain. Récemment il affirmait que : « Warren Zaïre-Emery ? Il fait tout bien. Il attaque, il défend, il est agressif, a une bonne vision. Il marque des buts et fait des passes décisives. C’est l’exemple parfait pour tous les jeunes de Paris qui veulent devenir un jour joueur du PSG. »

Zaïre-Emery proche de battre Matuidi et Verratti ?

S'il n'a pour le moment pas inscrit le moindre but avec le PSG et l'équipe de France Espoirs cette saison, Warren Zaïre-Emery multiplie les offrandes à ses partenaires. Sous le maillot parisien, l'international espoir a déjà délivré cinq passes décisives, toutes compétitions confondues (deux en Ligue 1, trois en Ligue des Champions). Avec 5 offrandes, WZE n'est déjà plus très loin du record de passes décisives détenu pour un milieu de terrain du PSG, qui appartient à Blaise Matuidi et Marco Verratti. Ces deux anciens joueurs du PSG avaient délivré neuf passes décisives en une saison. Preuve par les statistiques du poids déjà très important du milieu de 17 ans au sein de l'effectif du PSG.