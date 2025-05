PSG : Un coup à la Mohamed Salah est fait !

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Bradley Barcola a brillé en finale de la Coupe de France avec le PSG, inscrivant deux buts et délivrant une passe décisive lors de la victoire contre Reims (3-0), à quelques jours du choc de Ligue des champions contre l’Inter. C’est la huitième fois de la saison que l’international français s’illustre par une réalisation et une offrande sur un même match, une spécialité de Mohamed Salah.

« On savait qu'il fallait faire le boulot vite face à une équipe comme ça, qui est très solide défensivement. Donc on a mis beaucoup de rythme, on a eu ces occasions rapidement, on a su les concrétiser. Et ça s'est bien fini au final, donc on est content ». Double buteur en finale de Coupe de France contre Reims, Bradley Barcola ne cachait pas sa joie de remporter un nouveau trophée avec le PSG, tout en gardant à l’esprit le rendez-vous de samedi face à l’Inter, avec l’espoir de remporter la Ligue des champions.