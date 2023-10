PSG : Un clash éclate, il donne rendez-vous à Luis Enrique

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Visiblement agacé par son entretien pour Free Ligue 1, Luis Enrique s’en est pris au journaliste à Alexandre Ruiz dimanche soir après le succès du PSG à Rennes (3-1), lui reprochant d’être « le plus négatif de l’histoire du football mondial ». Les retrouvailles entre les deux hommes ne vont d’ailleurs pas se faire attendre.

Le ton est monté dimanche soir après la victoire du PSG contre le Stade Rennais. Réputé pour sa défiance envers les journalistes, Luis Enrique n’a pas hésité à faire savoir à Alexandre Ruiz que sa question n’était pas à son goût devant la caméra de Free Ligue 1 . « Tu vois seulement le négatif ! C’est incroyable ! À toutes les interviews ! C’est le type le plus négatif de l’histoire du football ! La dernière fois, on gagne 4-1 et il me dit qu’on méritait de perdre », a lancé le technicien du PSG, en référence à une autre question posée par le journaliste à Lyon.

« Il a l'obligation de venir »

L’atmosphère était donc entendue entre les deux hommes, et il ne faudra pas longtemps avant d’assister à leurs retrouvailles, alors qu’Alexandre Ruiz sera présent au Parc des Princes le 21 octobre prochain à l’occasion de la réception de Strasbourg par le PSG.« Je continuerai à l'interviewer parce que nous avons les droits, pour le match contre Strasbourg il a l'obligation de venir , a indiqué le journaliste au micro de la Cope. Ici, depuis deux ou trois semaines, la presse le remarque et lui dit de faire attention. S'il ne veut pas répondre, c'est son droit, mais la manière et l'attitude sont irrespectueuses. »

« Ça m’a un peu égratigné »