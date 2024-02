PSG : Un casse-tête est annoncé pour le boss

Benjamin Labrousse

Cela ne fait désormais aucun doute, Fabian Ruiz monte en puissance au PSG, et bénéficie davantage de la confiance de Luis Enrique. L’Espagnol pourrait décider de titulariser son joueur face à la Real Sociedad mercredi, mais dans quel rôle ? Deux anciens entraîneurs ont posé un casse-tête à Luis Enrique avec le numéro 8.

Le choc approche. Ce dimanche, les joueurs du PSG ont effectué leur séance d’entraînement accompagné des chants d’environ 600 supporters présents sur place. De quoi motiver les Parisiens avant la rencontre cruciale de Ligue des Champions face à la Real Sociedad. Pour cette rencontre, Luis Enrique pourrait décider de titulariser Fabian Ruiz au milieu de terrain.

« Plus haut, il peut utiliser sa conduite de balle »

Titulaire lors des cinq derniers matchs du PSG, le numéro 8 a été utilisé dans plusieurs rôles par Luis Enrique. Comme le rapporte l’Equipe , Fabian Ruiz aura été utilisé deux fois comme relayeur, et à deux reprises comme sentinelle évoluant devant la défense. « Je le préfère en relayeur » , déclare l’ancien coach de Nice Didier Digard qui a côtoyé le joueur au Bétis Séville auprès du quotidien sportif. « Car il a des facultés pour marquer et se projeter. Il a du mal à enchaîner, donc en sentinelle, c'est plus difficile. Plus haut, il peut utiliser sa conduite de balle qui est très intéressante » .

« Il comprend le jeu »