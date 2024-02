Le PSG fait une grosse annonce sur Mbappé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après avoir subi un tacle très violent du Brestois Lilian Brassier, Kylian Mbappé a échappé à une énorme blessure. Une situation qui a poussé Luis Enrique à ne prendre aucun risque en laissant son attaquant vedette sur le banc contre le LOSC (3-1). Mais l'entraîneur du PSG se montre tout de même très rassurant à l'approche de la Ligue des champions.

Mercredi, Kylian Mbappé a eu une grosse frayeur. Lorsque Lilian Brassier a commis une énorme faute sur l'attaquant du PSG, les images de sa cheville, qui a complétement tourné, ont du faire craindre le pire au staff parisien. Finalement, le capitaine des Bleus a poursuivi, mais contre le LOSC, Luis Enrique n'a voulu prendre aucun risque, laissant Kylian Mbappé sur le banc durant toute la rencontre. Mais il s'agissait seulement de précaution comme l'a assuré Luis Enrique.

Mbappé - PSG : Le Qatar a déjà tout prévu https://t.co/evI2XKaYAT pic.twitter.com/e7LhRoJufK — le10sport (@le10sport) February 11, 2024

«Nous n’avons pas voulu prendre aucun risque avec Kylian»

« Nous n’avons pas voulu prendre aucun risque avec Kylian. Nous aurions pu mais ça n’avait aucun sens de le faire. Vous l’avez vu, il a eu beaucoup de chance. Il aurait pu jouer. Si ça avait été une finale, il aurait été là. Ça a été très intelligent de sa part, et peut-être aussi de la mienne (sourire) de le préserver ce soir et en préparant mercredi. "Précaution" (en français), comme on dit », a d'abord confié l'entraîneur du PSG au micro de Canal+ , avant de poursuivre en conférence de presse.

«Mercredi, il sera à disposition, à 100%»