PSG : «Un boulard démesuré», il balance en direct sur Luis Enrique

Aujourd’hui, Luis Enrique est entraîneur et après avoir été aux commandes du FC Barcelone ou encore de l’Espagne, le voilà à la tête du PSG. Mais auparavant, l’Espagnol a connu une belle carrière de joueur, ayant notamment évolué chez les Blaugrana. Là-bas, Luis Enrique a notamment évolué avec un certain Christophe Dugarry et ce dernier n’a pas forcément apprécié les moments passés avec l’actuel entraîneur du PSG.

Entraîneur du PSG, Luis Enrique montre une très grande poigne en prenant la décision de se passer de Kylian Mbappé, même dans des moments importants. L’Espagnol fait donc preuve d’une immense force de caractère, mais cela ne date visiblement pas d’hier. Christophe Dugarry s’est ainsi rappelé son expérience aux côtés de Luis Enrique quand ils étaient coéquipiers au FC Barcelone. Et à l’époque, l’Espagnol avait déjà un fort caractère. Peut-être un peu trop…

Mbappé - PSG : Luis Enrique va briser le rêve du Qatar ? https://t.co/1v1FCD41gj pic.twitter.com/itEbOwubvh — le10sport (@le10sport) March 5, 2024

« C’est lui qui parlait le plus fort »

Christophe Dugarry connait bien Luis Enrique pour avoir été son coéquipier au FC Barcelone il y a quelques années maintenant. Et il n’en garde pas forcément un bon souvenir. Pour RMC , Dugarry a ainsi lâché : « Quand j’étais au fond du bus, c’est lui qui parlait le plus fort. Et je peux te dire que ce n’était pas simple avec Louis van Gaal, qui lui aussi avait un boulard démesuré. C’était surréaliste. Il y avait des scènes que l’on vivait dans le vestiaire avec ce Luis Enrique ».

« Il a un égo surdimensionné »