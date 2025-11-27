PSG - Transfert à 90M€ : L’annonce choc de Riolo !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté par le PSG en 2023 pour la coquette somme de 90M€ en provenance du Benfica Lisbonne, Gonçalo Ramos n'est jamais vraiment parvenu à se faire une place de titulaire dans le onze de Luis Enrique. Daniel Riolo dresse d'ailleurs un constat accablant au sujet du buteur portugais, qu'il annonce tout simplement comme « un supersub à 90M€ » pour le PSG.

Barré par une lourde concurrence dans le secteur offensif du PSG, Gonçalo Ramos était une nouvelle remplaçant au coup d'envoi du match contre Tottenham mercredi soir en Ligue des Champions (5-3 score final). Luis Enrique lui a même préféré le jeune Quentin Ndjantou à la pointe de l'attaque du PSG, et Ramos doit donc une nouvelle fois se contenter du statut de remplaçant de luxe, lui qui avait pourtant été recruté pour 90M€ en 2023.

« C’est un supersub à 90M€ » Au micro de l'After Foot, sur RMC Sport, Daniel Riolo a d'ailleurs dressé un constat accablant sur Gonçalo Ramos : « Tout le monde tombe sur Ramos ? Mais pourquoi tu veux tomber sur Ramos ? C’est désormais un joker. C’est désormais un joueur qui rentre un quart d’heure par ci par là. C’est un supersub à 90M€ », lâche Riolo.