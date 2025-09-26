PSG - Transfert à 80M€ : Un gros joueur se fait clasher !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Une nouvelle fois décevant lundi soir lors du Classique contre l’OM, Gonçalo Ramos traverse une période compliquée avec le PSG. Le buteur portugais n’arrive toujours pas à s’imposer comme un titulaire en puissance dans cette équipe, ce qui désespère Pierre Ménès qui n’est pas tendre avec le numéro 9 du PSG.

Barré par une lourde concurrence sur le front de l’attaque du PSG, Gonçalo Ramos peut désormais profité des absences longue durée d’Ousmane Dembélé et Désiré Doué pour enchainer les matchs et obtenir davantage de temps de jeu. Sauf que le buteur portugais a encore déçu contre l’OM (défaite 1-0), et Pierre Ménès n’a d’ailleurs pas manqué de clasher Ramos sur son rendement global depuis son arrivée au PSG pour 80M€ en 2023.

« Il n’a pas le niveau du PSG » « Quand je dis qu'il n'a pas le niveau du PSG, je me fais régulièrement incendier. Mais il suffit juste de voir. Il était titulaire, il avait une chance de montrer à Luis Enrique ce dont il était capable. C’est comme Zaïre-Emery, de rien », constate Pierre Ménès sur Gonçalo Ramos.