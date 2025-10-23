PSG - Transfert à 60M€ : Grosse annonce pour Marquinhos !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté par le PSG pour un peu plus de 60M€ en provenance de Bournemouth cet été, Ilya Zabarnyi ne parvient pas encore à donner vraiment satisfaction avec des performances en demi-teinte. Pierre Ménès se montre d'ailleurs très dubitatif au sujet du défenseur central ukrainien et assure que Marquinhos n'a pour le moment rien à craindre pour sa place de titulaire au PSG.

Le PSG avait décidé de mettre le paquet sur Ilya Zabarnyi (23 ans) lors du dernier mercato estival et avait déboursé 63M€ pour attirer le défenseur ukrainien en provenance de Bournemouth. L'objectif était double : renforcer le secteur défensif avec un nouvel élément jeune et de qualité, tout en préparant la succession de Marquinhos pour les années à venir au PSG. Mais Zabarnyi n'arrive pas encore à convaincre comme l'a expliqué Pierre Ménès sur sa chaine Youtube après le large succès en Ligue des Champions face au Bayer Leverkusen mardi soir (7-2).

« C’est emmerdant pour un joueur payé 60M€ » « Un joueur a fait faillite, c’est l’Ukrainien Zabarnyi. J’ai déjà dit que ce transfert était cher payé. Dans les duels, ce joueur me parait extrêmement défaillant. C’est emmerdant pour un joueur que le club a payé 60M€ », constate Pierre Ménès au sujet d'Ilya Zabarnyi, et il rassure ensuite Marquinhos sur son statut au PSG.