PSG - Transfert à 40M€ : Un gros problème annoncé en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté par le PSG en provenance du LOSC lors du dernier mercato estival pour 40M€, Lucas Chevalier peine encore à trouver son rythme de croisière au sein du club de la capitale. L'ancien footballeur Maxime Chanot s'est exprimé dimanche soir en direct sur RMC, et il déplore un certain manque de charisme chez le nouveau gardien du PSG, ce qui représente un certain problème. Explications.

Luis Enrique a décidé de pousser Gianluigi Donnarumma au départ cet été pour jeter son dévolu sur Lucas Chevalier, qui a signé au PSG en provenance du LOSC pour 40M€. Problème : le gardien de 24 ans, qui vient tout juste d'honorer sa première sélection en équipe de France, peine pour l'instant à répondre aux attentes en terme de niveau. Et l'ancien footballeur luxembourgeois Maxime Chanot a sa théorie sur le malaise Chevalier au PSG, qui selon lui souffre justement des comparaisons avec Donnarumma.

« Il manque un peu de charisme » « Le souci que j’ai avec Lucas Chevalier et c’est là où ça contraste avec Donnarumma, c’est que, je trouve qu’il manque un peu de charisme. Dans sa façon de diriger sa défense, il n’est pas très vocal, c’est vrai que ça change de Donnarumma qui était très imposant », a expliqué Chanot dimanche soir en direct dans l'After Foot, sur RMC Sport, au sujet de Lucas Chevalier et de ses galères au PSG.