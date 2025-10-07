PSG - Transfert à 40M€ : Il annonce un énorme changement !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG avait déboursé pas moins de 40M€ en janvier 2017 pour faire venir Julian Draxler en provenance de Wolfsburg afin de renforcer son secteur offensif de l'époque. L'attaquant allemand se confie sur cet énorme changement de vie et ne dissimule pas sa fierté d'avoir fait partie du projet parisien.

Six mois avant les arrivées historiques de Neymar (222M€) et Kylian Mbappé (180M€), le PSG avait procédé à une grosse dépense en pleine mercato de janvier 2017 avec la signature de Julian Draxler. L'attaquant allemand, sacré champion du Monde en 2014 au Brésil, débarquait en provenance de Wolfsburg pour 40M€, et il est revenu sur l'énorme changement de vie avec ce transfert au PSG dans sa participation au QSL Chats.

« Les années les plus excitantes de ma carrière au PSG » « C’était un grand pas pour moi de quitter Wolfsburg, un petit club dans une petite ville, pour une ville comme Paris et un club aussi prestigieux. Je dirais que j’ai vécu les années les plus excitantes de ma carrière au PSG, sans aucun doute », confie Draxler sur son transfert au PSG.