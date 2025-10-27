PSG - Transfert à 40M€ : Grande nouvelle annoncée !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté par le PSG lors du dernier mercato estival en provenance du LOSC pour 40M€, Lucas Chevalier peine encore à convaincre l'ensemble des observateurs sur son début de saison. Mais le gardien de 23 ans annonce une grande nouvelle : il va monter en puissance avec le PSG et rendre des performances à la hauteur des espoirs placés en lui.

Le PSG a fait un choix très fort cet été en poussant Gianluigi Donnarumma au départ et en faisant signer Lucas Chevalier pour le remplacer. Ce dernier, arrivé en provenance du LOSC pour 40M€, a donc été l'une des rares recrues du mercato estival au PSG, mais son début de saison n'est pas encore à la hauteur des espoirs placés en lui. Toutefois, Chevalier tient à rassurer les supporters parisiens...

« C'est un nouveau job, c'est une nouvelle vie aussi » Interrogé en zone mixte samedi après la victoire du PSG à Brest (3-0), Lucas Chevalier s'est confié sans détour sur son niveau de jeu : « Déjà, j'essaye d'apprendre et j'essaye aussi de faire abstraction un maximum de ce qui peut se faire autour parce que, mine de rien, en étant gardien du PSG, on est pour moi l'une des meilleures équipes du monde. Donc forcément, on se doit de remplir des attentes et c'est normal, avec le contexte et tout ce qu'il y a eu autour, ça fait que c'est en ébullition. Donc forcément, c'est un nouveau job, c'est une nouvelle vie aussi », indique l'ancien joueur du LOSC.