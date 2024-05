PSG - Toulouse : Streaming légal, heure de diffusion TV, équipes probables...

Pierrick Levallet

La 33e journée de Ligue 1 se termine par sept rencontres, dont celle opposant le PSG et Toulouse. Le match aura une saveur particulière pour un certain Kylian Mbappé, qui jouera pour la dernière fois au Parc des Princes sous les couleurs parisiennes. De leur côté, les Toulousains n'auront pas vraiment d'enjeu, hormis grappiller quelques places au classement.

Après avoir vu sa place en finale de la Ligue des champions lui échapper au profit du Borussia Dortmund, le PSG retrouve la Ligue 1. Le club de la capitale reçoit Toulouse pour le compte de la 33e journée. Déjà sacrés champions de France, les hommes de Luis Enrique n'ont plus vraiment d'enjeux. La rencontre devrait néanmoins avoir une saveur particulière pour un certain Kylian Mbappé.

Mercato : Le PSG déjà doublé pour ce crack à 120M€ ? https://t.co/0x0Om7rHbF pic.twitter.com/SceKLRhmyz — le10sport (@le10sport) May 9, 2024

Des surprises au PSG pour la dernière de Mbappé au Parc des Princes ?

Ce vendredi, le capitaine de l'équipe de France a annoncé sur les réseaux sociaux qu'il allait quitter le PSG à l'issue de la saison. La star de 25 ans jouera donc son dernier match au Parc des Princes sous les couleurs parisiennes ce dimanche contre Toulouse. Les supporters parisiens auraient d'ailleurs prévu de lui rendre un bel hommage avant son départ. Luis Enrique, qui avait considérablement réduit son temps de jeu en Ligue 1, devrait donc lui faire une fleur et le titulariser pour sa dernière au Parc des Princes. Pour le reste de son équipe, l'entraîneur espagnol devrait donner une chance à certains éléments. Lucas Hernandez étant blessé, Luis Enrique devrait aligner Lucas Beraldo à la place de Nuno Mendes. Manuel Ugarte, Kang-In Lee et Marco Asensio devraient notamment animer le milieu de terrain. Randal Kolo Muani et Bradley Barcola devraient accompagner Kylian Mbappé sur le front de l'attaque.



Composition probable du PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Danilo Pereira, Beraldo - Ugarte, Lee, Asensio - Kolo Muani, Mbappé, Barcola

Deux absents du côté de Toulouse

Du côté de Toulouse, la rencontre n'aura pas non plus réellement d'enjeu. 12e de Ligue 1, les Toulousains sont assurés de rester dans l'élite et une place en compétition européenne semble hors de portée. Hormis grappiller quelques places au classement avant la fin de saison, les hommes de Carles Martinez Novell n'ont plus rien à jouer. Le coach espagnol va malgré tout être privé de Rasmus Nicolaisen (suspendu) et de Christian Mawissa (blessé).



Composition probable de Toulouse : Restes - Desler, Costa, Diarra, Suazo - Cásseres, Spierings, Sierro - Aboukhlal, Dallinga, Gboho

Où voir le match ?