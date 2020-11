Foot - PSG

PSG : Thomas Tuchel est prêt à prendre une incroyable décision…

Publié le 4 novembre 2020 à 5h00 par T.M.

Alors que les blessures et les absences se multiplient au PSG, cela pourrait bien pousser Thomas Tuchel à faire un énorme choix.

La nouvelle est tombée ce mardi, Kylian Mbappé ne pourra pas tenir sa place face à Leipzig. Touché contre le FC Nantes, l’international français s’ajoute donc à la longue listes de blessures au PSG. De quoi forcément causer quelques maux de tête à Thomas Tuchel, qui doit plus que jamais se creuser les méninges pour composer son équipe. Mais face à cette situation, al solution pourrait venir de la jeunesse du PSG. Pour pallier ces absences, l’entraîneur allemand pourrait donc plus que jamais faire confiance à ces jeunes joueurs, alors que Kays Ruiz-Atil ou encore Bandiougou Fadiga sont déjà apparus en Ligue 1 cette saison. Mais d’autres talents du PSG pourraient avoir leur chance.

En Ligue 1 à seulement 15 ans ?