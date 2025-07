PSG : Surprise, Mbappé déclare la guerre au Qatar !

Pierrick Levallet

Le mercredi 9 juillet, Kylian Mbappé va retrouver le PSG à l’occasion des demi-finales de la Coupe du monde des clubs. La rencontre promet d’être spéciale, tant le conflit entre l’attaquant de 26 ans et la formation parisienne est profond. L’international français a notamment déclaré la guerre à un certain Nasser Al-Khelaïfi.

La demi-finale de Coupe du monde des clubs entre le PSG et le Real Madrid promet d’être spéciale. Le contexte de la rencontre la rend plus attrayante. En effet, Kylian Mbappé va retrouver son ancienne équipe, qu’il a quittée l’été dernier. Et depuis son départ, les relations sont devenues particulièrement tendues entre l’attaquant de 26 ans et les Rouge-et-Bleu. Kylian Mbappé n'est pas vraiment parti du PSG en bons termes. Il faut dire que le litige ouvert pour réclamer ses 55M€ n’a pas arrangé les choses.

Kylian Mbappé en veut toujours à Nasser Al-Khelaïfi En effet, Kylian Mbappé ne cesse d’ordonner au PSG de lui verser ce montant, correspondant à des primes et salaires non-versés avant son départ. Le champion du monde 2018 a même traîné le club de la capitale devant la justice, et a porté plainte pour harcèlement moral. Et s’il utilise tous les moyens possibles pour récupérer cet argent, c’est parce qu’il en veut à un homme : Nasser Al-Khelaïfi.