PSG : Successeur de Zaïre-Emery, il exulte

Warren Zaïre-Emery ayant été sélectionné pour la première fois par Didier Deschamps en équipe de France, Thierry Henry a perdu son capitaine. Pour succéder au milieu de terrain du PSG, le sélectionneur des Espoirs a décidé de remettre le brassard à Castello Lukeba. Un bonheur pour le défenseur du RB Leipzig, qui se dit prêt à assumer cette responsabilité.

Pour le prochain rassemblement de l’équipe de France Espoirs, Thierry Henry ne pourra pas compter sur Warren Zaïre-Emery. Ce dernier a été convoqué avec les A par Didier Deschamps et le sélectionneur des Bleuets a donc dû désigner un nouveau capitaine, qui sera désormais Castello Lukeba.

«C’est toujours un honneur d’abord de porter le maillot de l’équipe de France et d’être capitaine encore plus»

Interrogé par beIN SPORTS , Castello Lukeba s’est exprimé sur son capitanat avec l’équipe de France Espoirs. « Une fierté d’être nommé capitaine des Espoirs ? Oui, bien sûr. C’est toujours un honneur d’abord de porter le maillot de l’équipe de France et d’être capitaine encore plus. Je sais que le sélectionneur, Thierry Henry, compte sur moi et je ferai en sorte de lui rendre cette confiance », a-t-il déclaré. Le défenseur de 20 ans, passé de l’OL au RB Leipzig cet été, est prêt à assumer ce rôle de leader, ce qu’il fait déjà.

«J’aime bien donner des conseils, être à l’écoute et pouvoir diriger»