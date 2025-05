PSG : Signature historique aux États-Unis, c’est officiel !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dans le cadre de sa collaboration avec Novotel, le PSG vient d'officialiser l'ouverture d'une nouvelle Legendary Room, ces chambres uniques et dédiées à la carrière d'un joueur qui a marqué l'histoire du club. Cette fois-ci, c'est Blaise Matuidi auquel une Legendary Room est ouverte, la première aux Etats-Unis puisqu'elle sera située au Novotel Miami Brickell.

La collaboration entre Novotel et le PSG continuent d'être très active, notamment dans le cadre du concept des Legendary Room. En effet, après Javier Pastore, Nicolas Anelka, Alain Roche, Pedro Miguel Pauleta, Bonaventure Kalou et Claude Makélélé, c'est au tour de Blaise Matuidi devoir une chambre d'un des établissements de Novotel consacrée à sa magnifique carrière. Passé par l'Inter Miami en plus du PSG, le champion du monde 2018 a donc une chambre qui lui est dédiée au Novotel Miami Brickell.

Matuidi à sa Legendary Room à Miami Après Jakarta, Shanghai, Riyadh, Abidjan, Valence et Londres, il s'agit donc de la première Legendary Room aux Etats-Unis. De quoi rendre très fier Blaise Matuidi. « C’est un honneur de voir ma carrière célébrée dans cette chambre. Miami et Paris ont toujours eu une place particulière dans mon cœur, et cette Legendary Room est une belle manière de partager mon histoire avec les passionnés de football. J’espère que les visiteurs ressentiront la passion et le lien qui ont marqué mon passage au Club », confie-t-il dans le communiqué officiel du PSG.