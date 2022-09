Foot - PSG

Sergio Ramos en colère, la grande révélation de la presse espagnole

En manque de temps de jeu lors de sa première saison au PSG en raison de ses problèmes physiques, Sergio Ramos enchaîne désormais les matches sous les ordres de Christophe Galtier. À moins de deux mois de la Coupe du monde, le défenseur de 36 ans se verrait bien rejoindre le Qatar en fin d’année, mais Luis Enrique semble avoir d’autres plans, de quoi fortement agacer l’international espagnol.

Après une première année cauchemardesque au PSG, marquée par de nombreuses blessures, Sergio Ramos respire. L’ancien capitaine du Real Madrid échappe aux blessures et peut enfin savourer son aventure parisienne, aligné dans une défense à trois aux côtés de Marquinhos et Presnel Kimpembe. À deux mois du début de la Coupe du monde, Sergio Ramos aspire ainsi à disputer la compétition au Qatar, mais Luis Enrique semble avoir d’autres plans.

Sergio Ramos ne comprend pas son absence en sélection

Présélectionné pour le dernier rassemblement de la Roja avant le Mondial, Sergio Ramos est finalement resté à Paris lors de cette trêve internationale, de quoi frustrer le principal intéressé. Présent sur le plateau d’ El Chiringuito, Eduardo Inda a en effet indiqué que le défenseur du PSG était mécontent en apprenant son absence de la sélection espagnole, ne comprenant pas la décision de Luis Enrique.

« La relation est froide »