Foot - PSG

Désillusion pour Sergio Ramos, les révélations XXL de la presse

Publié le 24 septembre 2022 à 21h30 par Dan Marciano

Revenu en forme avec le PSG, Sergio Ramos espérait être appelé par Luis Enrique et candidater pour une place à la Coupe du monde au Qatar. Mais les relations entre le défenseur espagnol et son sélectionneur ne seraient idéales, et ce depuis plusieurs mois. A tel point que voir le joueur ne devrait plus être appelé en sélection.

Diminué par des douleurs au genou la saison dernière, Sergio Ramos est de retour en pleine forme. L'expérimenté joueur espagnol enchaîne les rencontres sous le maillot du PSG et espérait, par la même occasion, taper dans l'œil de Luis Enrique, son sélectionneur national. Malgré ses 36 ans, l'ancien capitaine du Real Madrid garde dans un coin de sa tête la prochaine Coupe du monde au Qatar. Mais au moment de l'annonce de la dernière liste, Sergio Ramos a eu la mauvaise surprise de ne pas entendre son nom sortir de la bouche de Luis Enrique. Dans un entretien accordé à Infobae, plusieurs journalistes espagnoles dévoilent les raisons de ce bashing.

Tout a basculé le 25 mars 2021

Selon le journaliste Eugenio Mateo, connaisseur du football espagnol, tout a basculé lors d'une rencontre face à la Grèce le 25 mars 2021. « Jusqu'en mars 2021, l'équipe nationale espagnole, c'était pratiquement Ramos - qui était aussi le capitaine - et dix autres. Contre la Grèce, Luis Enrique l'a fait sortir à la fin de la première mi-temps pour le remplacer par Iñigo Martínez, ce qui n'est pas du tout habituel pour l'entraîneur, qui ne fait pas de changements à la mi-temps. C'est là que commence le court-circuit entre Luis Enrique et Ramos ». Quelques jours plus tard, après une rencontre contre le Kosovo, Sergio Ramos aurait refusé de participer au décrassage.

Les relations se sont refroidies avec Sergio Ramos

Depuis, les relations avec Luis Enrique seraient glaciales. Des différends exacerbés par la position du Real Madrid avant l'Euro 2021. « Il avait déjà connu une saison très irrégulière au Real Madrid en raison de ses problèmes physiques, et lorsque la Liga touchait à sa fin, les médecins du club se sont mis en contact avec ceux de la Fédération espagnole, mais à mesure qu'il se rapprochait de la compétition continentale, la communication du club a disparu, ce qui a surpris Luis Enrique » a confié Miguel Angel Diaz, journaliste pour la COPE.

Sergio Ramos au Qatar ? « Les chances sont quasi-nulles »