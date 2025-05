PSG - Scandale : La justice va être saisie

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après la victoire du PSG contre Arsenal en demi-finale de la Ligue des champions, un incident raciste est survenu lorsque les joueurs parisiens quittaient l’enceinte anglaise. Le club de la capitale, déterminé à ne pas laisser cet acte impuni, prévoit de saisir la justice, a annoncé Hermann Ebongue, secrétaire général de SOS Racisme.

Mardi soir, le PSG a remporté sa demi-finale aller de Ligue des champions face à Arsenal (1-0) grâce à une réalisation d’Ousmane Dembélé quelques minutes après le coup d’envoi. Un succès qui permet à Luis Enrique et ses joueurs d’aborder de la meilleure des manières la seconde manche, mercredi au Parc des Princes. Mais si la soirée fut une réussite sur le plan sportif, une scène choquante a eu lieu après la rencontre.

Incident raciste après le match contre Arsenal

Selon RMC, des supporters anglais ont été filmés en train de lancer des cris de singe, tout en se frappant la poitrine et se grattant les aisselles pour imiter la gestuelle de l’animal, vers le bus du PSG lorsque les joueurs s'apprêtaient à quitter l'Emirates Stadium. Un incident qui n’en restera pas là.

« Le PSG n’entend pas laisser passer »

Hermann Ebongue, président de Sportitude et secrétaire général de SOS Racisme, a annoncé auprès du Parisien que le club de la capitale allait saisir la justice. « Le club n’entend pas laisser passer, a fait savoir celui qui collabore avec le PSG depuis près de 15 ans. Nous allons saisir les autorités anglaises et du club d’Arsenal pour identification des auteurs. Et nous engagerons une procédure judiciaire avec le PSG ».