PSG : Révolution pour Mbappé, il vend la mèche

Depuis le début de saison, le PSG peine à identifier son avant-centre titulaire. A tel point que Luis Enrique envisagerait la possibilité d'aligner Kylian Mbappé à la pointe de son attaque plutôt que Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani qui déçoivent depuis le début de la saison. Mais pour Benoit Cheyrou, ce serait une erreur, compte tenu du fait que Kylian Mbappé excelle lorsqu'il part de la gauche.

Arrivé sur le banc du PSG l'été dernier, Luis Enrique semble hésiter pour son secteur offensif. Il faut dire que les deux avant-centres recrutés lors du précédent mercato estival, Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani, peinent à convaincre. Par conséquent, le coach parisien pourrait envisager d'aligner Kylian Mbappé en pointe, ce qui ne semble pas être une idée du goût de Benoit Cheyrou.

«J’ai un doute»

« J’ai un doute d’autant plus sérieux sur le fait que ce soit une option durable que lorsque j’observe la composition d’équipe de Luis Enrique, d’accord, je vois Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani sur le banc, mais je vois aussi Lucas Hernandez et Milan Skriniar, les deux défenseurs axiaux gauchers, assis à côté d’eux. Donc, non, je ne crois pas que ce soit un projet, à terme, de placer Mbappé en 9. Luis Enrique adore utiliser les attaquants sur la largeur pour étirer les défenses adverses, avec ce qui ressemble à un 3-3-4. À la limite, je crois qu’il serait plus tenté de jouer avec un neuf et demi comme il l’a fait avec Lee Kang-in à Reims », affirme-t-il dans les colonnes de L'EQUIPE avant de poursuivre.

«Il y a des actions qui ne trompent pas»