Ces deux recrues du PSG plombées par Mbappé ?

Amadou Diawara

Depuis le début de la saison, Luis Enrique n'a pas réussi à choisir son avant-centre numéro un entre Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos. Toutefois, le coach du PSG pourrait finalement laisser ses deux recrues estivales sur le carreau. En effet, Luis Enrique a titularisé Kylian Mbappé à la pointe de son attaque face au Havre.

Lors du dernier mercato estival, le PSG était déterminé à renforcer la pointe de son attaque. Et finalement le club de la capitale s'est offert les services de deux nouveaux avant-centres : Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos. Depuis le début de la saison, Luis Enrique peine à mettre en place une hiérarchie stricte entre ses deux numéro 9. En effet, le coach du PSG offre presque le même temps de jeu à Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos, n'arrivant pas à les départager.

Kolo Muani et Ramos impossible à départager ?

Toutefois, lors du dernier match du PSG face au Havre, Luis Enrique a pris une décision surprenante. En effet, l'ancien du FC Barcelone a laissé à la fois Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos sur le banc des remplaçants au coup d'envoi. En effet, Kylian Mbappé a été positionné seul à la pointe de l'attaque rouge et bleu, étant accompagné par Ousmane Dembélé et Bradley Barcola, respectivement placés sur l'aile droite et l'aile gauche.

Mbappé choisi à la place de Kolo Muani et Ramos ?

Ce dimanche après-midi, Randal Kolo Muani est entré en jeu, tandis que Gonçalo Ramos n'a pas eu une seule minute de jeu à se mettre sous la dent. L'international français ayant remplacé Ousmane Dembélé, son compatriote et coéquipier en équipe de France, sur le côté droit de l'attaque du PSG. Et si Kylian Mbappé devenait le numéro 9 titulaire de Luis Enrique pour cette saison ? Incapable de trancher entre Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos, le coach du PSG pourrait finalement en choisir aucun des deux. Reste à savoir qui sera l'avant-centre parisien face à Nantes ce samedi soir.