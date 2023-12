Trois renforts au PSG en janvier ?

Amadou Diawara

Avant la blessure de Fabian Ruiz contre Le Havre, Luis Enrique était déjà privé de six joueurs au total. En effet, l'international espagnol a rejoint Keylor Navas, Marquinhos, Warren Zaïre-Emery, Nuno Mendes, Presnel Kimpembe et Alexandre Letellier à l'infirmerie parisienne. Mais heureusement pour le PSG, Fabian Ruiz, Warren Zaïre-Emery et Presnel Kimpembe devraient faire leur retour en janvier.

A la veille du duel face au Havre, prévu ce dimanche après-midi, le PSG a communiqué son point médical.

Fabian Ruiz rejoint l'infirmerie du PSG

Lors de la confrontation face au Havre, le PSG a perdu un autre soldat. En effet, Fabian Ruiz a été victime d'une luxation de l'épaule, comme précisé par le PSG sur son site officiel. Et à en croire les dernières informations de RMC Sport , il pourrait être absent jusqu'au début de l'année 2024.

Ruiz, Zaïre-Emery et Kimpembe de retour en janvier ?

Si le capitaine Marquinhos fera son retour avant la fin du mois de décembre, trois autres joueurs du PSG devraient retrouver la compétition au mois de janvier, au moment où le mercato hivernal sera ouvert. Il s'agit de Warren Zaïre-Emery, Presnel Kimpembe et de Fabian Ruiz.