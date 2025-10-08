PSG : Révolution, le Qatar annonce «une nouvelle ère» !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi est également le patron de l'ECA, l'Association des clubs européens, qui dépend de l'UEFA. Et au terme d'une réunion majeure, l'organisation a annoncé un changement de nom et l'entrée dans «une nouvelle ère».

Depuis 2021, Nasser Al-Khelaïfi a pris la présidence de l'ECA, l'Association des clubs européens qui représente plus de 800 clubs sur le Vieux Continent. Le président du PSG avait succédé à Andrea Agnelli, alors patron de la Juventus, et qui avait été démis de ses fonctions à l'ECA après avoir été à l'incitative du projet de Super Ligue avec Florentino Pérez (Real Madrid) avec Joan Laporta (FC Barcelone). Et ce mercredi, Nasser Al-Khelaïfi annonce d'ailleurs une révolution avec un changement de nom pour l'ECA qui devient l'EFC, pour European Football Clubs. Un changement qui a valu une publication du PSG sur X qui assure être « fier de faire partie d'une nouvelle ère pour les clubs européens ».

Révolution à l'ECA Et par le biais d'un communiqué, l'UEFA donne d'ailleurs des détails. « Ce nouveau nom reflète davantage qui l'organisation représente et ce qu'elle défend. L'EFC rassemble plus de 800 clubs membres répartis dans 55 nations. L'EFC regroupe des clubs masculins et féminins de toutes tailles à travers le continent. Sa mission : aider chaque club membre à croître et se développer, tout en veillant à ce que, collectivement, les clubs soient au centre des décisions à l'échelle régionale et mondiale du football », peut-on lire.