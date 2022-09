Foot - PSG

Retour sur les polémiques d’Al-Khelaïfi depuis l’arrivée du Qatar

Publié le 29 septembre 2022 à 13h00 par Dan Marciano

Président du PSG depuis 2011 et la prise de contrôle du Qatar, Nasser Al-Khelaïfi est un homme apprécié au sein des instances françaises et européennes. Diplomate, il est vite parvenu à s'imposer comme l'un des acteurs majeurs du football. Mais ces dernières années, sa réputation a pris un coup en raison de diverses affaires, qui ont pollué son travail. Retour sur ces dernières polémiques.

Ancien joueur de tennis, Nasser Al-Khelaïfi n'a pas été mis sur le devant de la scène en raison de ses prestations sur les courts. Proche de l'émir du Qatar et impliqué dans le développement du sport dans son pays, il a été désigné par la famille royale pour présider le PSG, acquis en 2011. Un choix, qui avait très vite entraîné un tas de questions, notamment sur sa capacité à gérer le club. Mais très vite, le responsable s'est mis dans la poche les dirigeants de Ligue 1, mais aussi ceux des équipes européennes. Président de l'Association européenne des clubs (ECA) depuis avril 2021, Al-Khelaïfi peut se targuer d'avoir remporté de nombreux titres nationaux avec le PSG. Mais le responsable a également été impliqué dans diverses affaires, qui ont porté un coup à sa réputation. La dernière en date a été divulguée par Libération ce jeudi.

Al-Khelaïfi dans la tourment après l'arrestation d'un entrepreneur

Le média annonce qu'un entrepreneur franco-algérien domicilié au Qatar, Tayeb.B. a été incarcéré à Doha entre janvier et novembre 2020 car il aurait détenu des documents compromettants pour Nasser Al-Khelaïfi et l'émir du Qatar. Père de famille, il aurait été traité de manière « inhumaine » et détenu arbitrairement selon ses avocats. Quelques mois auparavant, le responsable du PSG avait été impliqué dans une affaire de corruption.

Al-Khelaïfi avait été visé dans une affaire de corruption

En 2017, le siège parisien de BeIn Sports France avaient été perquisitionnés par deux magistrats du parquet national financier français dans le cadre d'une enquête ouverte en Suisse sur des soupçons de corruption dans l'octroi des droits de diffusion de Coupes du monde de football. Le parquet avait requis jusqu'à 28 mois de prison contre le dirigeant du PSG. Mais finalement, Al-Khelaïfi avait été acquitté par la justice suisse dans cette affaire que l'on a appelé le Fifagate.

