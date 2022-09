Foot - PSG

PSG : Quand Lionel Messi débarque dans le clash Neymar-Mbappé

Publié le 29 septembre 2022 à 11h45 par La rédaction

En guerre depuis le début de la saison, Kylian Mbappé et Neymar ne cessent de faire parler d’eux. En dehors ou sur le terrain, le Brésilien reproche plusieurs choses au Français, notamment sur ses prises de décisions lors des matchs. Alors qu’ils forment un trio dans l’attaque du PSG, Lionel Messi doit donc jouer un rôle de médiateur afin d’apaiser les tensions le plus vite possible.

Depuis le début de la saison, d’énormes tensions sont présentes au PSG entre Kylian Mbappé et Neymar. Alors que l'ancien attaquant de l'AS Monaco aurait demandé le départ du Brésilien durant le mercato, celui-ci lui reprocherait aussi certaines décisions prises sur le terrain. Et la relation s'est donc dégradée entre les deux stars du PSG.

Neymar en colère après le match face à la Juventus

Juste après la rencontre face à la Juventus, Neymar n'avait, par exemple, pas décoléré des décisions prises par Kylian Mbappé lors de la rencontre, comme le révèle l’EQUIPE . Et Lionel Messi s'est même mêlé de l’histoire.

Messi joue le rôle du médiateur