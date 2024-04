PSG - Real Madrid : Il balance sur le transfert de Mbappé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Kylian Mbappé et le PSG seront attendus de pied ferme mardi soir à Barcelone, pour le quart de finale retour de la Ligue des Champions. Lucien Favre passe en revue l’effectif parisien avant ce choc, et s’interroge sur l’état d’esprit de Mbappé en évoquant son futur départ en direction du Real Madrid.

Le PSG va jouer sa saison européenne mardi soir sur la pelouse du FC Barcelone, en quart de finale retour de la Ligue des Champions. Dominée au Parc des Princes la semaine passée, l’équipe de Luis Enrique n’aura donc d’autre choix que de s’imposer en Catalogne pour inverser la tendance. Et Kylian Mbappé, particulièrement décevant au match aller, sera forcément attendu au tournant dans les rangs du PSG.

PSG : La réponse inattendue de Barcelone à Luis Enrique https://t.co/aIkvrUILSQ pic.twitter.com/vG8B2r4ULf — le10sport (@le10sport) April 15, 2024

Favre attend mieux de la part du PSG

Interrogé dans les colonnes de L’EQUIPE , Lucien Favre a évoqué les carences défensives du match aller côté PSG : « À gauche, Nuno Mendes, c’est pas mal. Marquinhos a joué à droite pour remplacer Hakimi, pas une mauvaise idée, mais la charnière centrale a fait preuve de beaucoup trop de naïveté. Il faut remédier à ça. Paris concède trop de tirs, trop d’occasions. Cela vient aussi du milieu de terrain », indique l’entraineur suisse, qui évoque ensuite le malaise Mbappé, qui pourrait être lié à son futur départ du PSG pour le Real Madrid.

« Il doit préparer son départ au Real Madrid »