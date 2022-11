PSG : Racisme, polémique... Clashé violemment par Mbappé, Le Graët lui répond

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Entre Noël Le Graët et Kylian Mbappé, la relation aurait été tendue ces derniers mois. Irrité par le manque de soutien de sa Fédération après avoir subi des attaques racistes en 2021, la star d PSG aurait pensé à prendre sa retraite internationale avant de faire machine arrière. Le sujet autour des contrats de sponsoring a aussi fait débat, mais le président de la FFF a tenu à éteindre l'incendie.

La relation entre Kylian Mbappé et Noël Le Graët est tenue depuis plusieurs mois. Ces dernières semaines, le joueur du PSG avait fait pression sur ses dirigeants pour modifier la convention sur les droits à l'image des Bleus. Après avoir longtemps résisté aux demandes de la star, le président de la FFF a accepté de la réviser. Mais une autre affaire plus grave a émaillé leur relation. Auteur du penalty raté en huitièmes de finale du dernier Euro face à la Suisse, Mbappé avait subi de nombreuses attaques racistes sur les réseaux sociaux.

Mercato : Le PSG vend la mèche pour le départ de Mbappé https://t.co/JGuSSb8Tyw pic.twitter.com/FqXafnjVbQ — le10sport (@le10sport) November 16, 2022

Mbappé a pensé à arrêter l'équipe de France

Lors d'un entretien accordé à Sports Illustrated , Mbappé a annoncé qu'il avait pensé à arrêter sa carrière internationale : « J’ai dit : “je ne peux pas jouer pour des gens qui pensent que je suis un singe.” Mais après, j’ai pris le temps de la réflexion avec toutes les personnes qui jouent avec moi et m’encouragent. Je n’ai pas lâché l’équipe nationale parce que c’est un message à la jeune génération de dire: “On est plus fort que ça” ». En juin dernier, le joueur du PSG avait reproché le manque de soutien de sa Fédération. « Je lui ai surtout bien expliqué que c’était par rapport au racisme et NON au penalty. Mais lui considérait qu’il n’y avait pas eu de racisme » avait lâché Mbappé sur Twitter .

« Il n’y a jamais eu aucun problème »

Invité de RMC Sport, Noël Le Graët a évoqué sa relation avec Kylian Mbappé. « J’entends plein de choses partout. Hier, quand j’arrive le premier, qui me saute au cou et qui m’embrasse ? C’est Mbappé. Il n’y a jamais eu aucun problème, juste des difficultés sur les contrats… » a déclaré le responsable.

Le Graët répond aux accusations de Mbappé