Équipe de France : L'énorme bombe lâchée par Kylian Mbappé

Publié le 11 novembre 2022 à 09h30

Hugo Chirossel

Il y a près d’un an et demi, l’équipe de France était éliminée de l’Euro 2021 en huitièmes de finale face à la Suisse (3-3, 5-4 t.a.b). Alors qu’ils avaient deux buts d’avance à un quart d’heure de la fin, les Bleus s’étaient fait rejoindre, avant d’être éliminé aux tirs au but. Comme un symbole, Kylian Mbappé avait raté le dernier penalty français et avait par la suite était la cible d’insultes racistes sur les réseaux sociaux. L’attaquant du PSG est revenu sur cet épisode et avoue avoir pensé à ne plus jouer pour son pays.

Lors de l’Euro 2021, l’équipe de France espérait suivre les traces de ses prédécesseurs. Après avoir remporté la Coupe du monde 2018, les Bleus voulaient, comme en 1998 et en 2000, être sacré lors de l’Euro 2021, repoussé d’un an en raison de la pandémie de Covid-19. Mais les événements ne se sont finalement pas déroulés comme prévu. Premiers de leur poule, avec une victoire et deux matchs nuls, les Bleus se sont retrouvés opposés face à la Suisse en huitièmes de finale.

Mbappé, le dernier tireur

Rapidement menée, l’équipe de France avait réussi à faire la différence en seconde période et avait un avantage de deux buts à un quart d’heure de la fin de la rencontre. Rejoints dans les dernières minutes, les hommes de Didier Deschamps étaient finalement allés jusqu’aux tirs au but. Dernier tireur français, Kylian Mbappé s’était incliné face à Yann Sommer, entraînant l’élimination de son équipe. Par la suite, l’attaquant du PSG avait été la cible d’insultes racistes sur les réseaux sociaux, des faits pour lesquels un internaute a d’ailleurs été condamné en septembre dernier.

« Je ne peux pas jouer pour des gens qui pensent que je suis un singe »