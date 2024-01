PSG : Racisme contre le Qatar, il en rajoute une couche

Axel Cornic

Lors d’un long entretien diffusé ce mardi sur RMC Sport, Nasser Al-Khelaïfi a abordé tous les dossiers chauds touchant au Paris Saint-Germain et notamment le sujet du rachat du Parc des Princes. Le président du PSG s’est interrogé sur les différents échecs dans ce dossier, se posant des questions assez graves au sujet des motivations de la ville de Paris.

C’est l’un des grands serpents de mer du PSG. Arrivé il y a plus d’une décennie, QSI souhaite s’installer à Paris en rachetant le Parc des Princes et en faire donc un stade de propriété, à l’image des grands clubs européens. Mais les investisseurs qataris se heurtent à l’inflexibilité des élus de la ville, qui ne souhaitent pas vendre l’enceinte.

Mercato - PSG : Paris prêt à abandonner ce transfert à 22M€ ? https://t.co/BIkAsgtuP1 pic.twitter.com/u8Nu1vKRco — le10sport (@le10sport) January 10, 2024

« Il n’y a évidemment pas de racisme »

Au micro de RMC Sport , Nasser Al-Khelaïfi a relancé ce dossier épineux en s’interrogeant sur la nature de ce refus, déclarant notamment : « Pourquoi ? Parce qu’on est le Qatar, parce qu’on est Arabes ? ». Ces mots ont évidemment eu une grande résonance et David Belliard a souhaité répondre. « Il n’y a évidemment pas de racisme à dire que je ne souhaite pas, et mon groupe politique avec moi, les écologistes nous ne souhaitons pas la vente du Parc des Princes » a déclaré l’adjoint à la mairie de Paris. « Je n'irai pas jusqu'à porter plainte pour diffamation. C'est un propos qui a outrepassé la pensée de Nasser Al-Khelaïfi. C'est indéniable que le PSG participe au rayonnement de Paris ».

« Cela ne veut pas dire qu’il ne faut pas avoir de discussion »