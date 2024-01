PSG : La polémique éclate, le clan Hidalgo balance sur le Qatar !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Les relations sont loin de s’apaiser entre le Paris Saint-Germain et la ville de Paris au sujet de l’avenir du Parc des Princes. Ce mardi, Nasser Al-Khelaïfi n’a pas mâché ses mots au moment de répondre à David Belliard, adjoint d’Anne Hidalgo. Et ce dernier n’a pas mis longtemps avant de répliquer, accusant le président parisien de diffamation.

Le PSG et la ville de Paris parviendront-ils à s’entendre pour la vente du Parc des Princes ? Pour l’heure, ce scénario relève de la science-fiction. Alors que les propriétaires qataris du club souhaitent mettre la main sur l’enceinte pour la rénover, Anne Hidalgo et ses adjoints restent fermes. « Je ne souhaite pas et nous ne souhaitons pas la vente du Parc des Princes au Qatar ou de toute façon la vente du Parc des Princes , a répété dernièrement David Belliard, adjoint (EELV) de la Maire de Paris. En tant qu’élu parisien, je m’opposerais à la vente du Parc des Princes, que ce soit au Qatar ou à d’autres intérêts privés ! Oui, ça me poserait un problème que Paris vende le Parc des Princes au Qatar. Je m’opposerai à toute vente. C’est à la charge du PSG de faire les travaux. Ils ont suffisamment de moyens ». Une position qui fait enrager Nasser Al-Khelaïfi, qui n’a pas hésité lors de sa prise de parole avec certains médias à s’interroger sur les raisons de ce refus.

Mercato - PSG : Le Qatar annonce un accord pour Mbappé https://t.co/yzp61zzsS4 pic.twitter.com/0XvZKldL5J — le10sport (@le10sport) January 10, 2024

« Il dit ça peut-être parce qu’on est le Qatar, parce qu’on est Arabes »

« Il dit ça peut-être parce qu’on est le Qatar, parce qu’on est Arabes. Je pense que légalement, il ne peut pas dire ça. C’est du racisme ? C’est grave. Je ne sais pas ce que dit l’avocat, mais c’est grave », a annoncé le président du PSG au micro de RMC , rappelant qu’un départ du Parc des Princes restait à l’ordre du jour si aucun accord n’était trouvé : « Le Parc des Princes, c’est le meilleur stade du monde mais nos supporters ont besoin de plus de places. Si la mairie ne veut pas vendre le Parc ? On part, on n’aura pas le choix. C’est le pire choix et même si ça fait mal, on n’aura pas le choix. On mérite plus de respect pour tous les investissements réalisés en France et à Paris ». Des accusations qui font bondir David Belliard.

« Me traiter de raciste relève de la diffamation »