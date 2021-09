Foot - PSG

PSG : Kylian Mbappé reçoit un énorme message de Ronaldo !

Publié le 7 septembre 2021 à 23h45 par A.D.

Alors qu'il réalise des merveilles au PSG et en équipe de France, Kylian Mbappé a tapé dans l'oeil de Ronaldo. L'ancienne gloire de la Seleçao brésilienne n'a pas tari d'éloges à l'égard du crack français et s'est même comparé à lui.

Rapide, vif, technique, buteur... Kylian Mbappé a des caractéristiques proches de Ronaldo. Et le Brésilien l'a lui-même remarqué. Lors d'un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport , Ronaldo s'est livré sur Kylian Mbappé. L'occasion de lui rendre un vibrant hommage et de se comparer à lui.

«Mbappé a des caractéristiques similaires aux miennes, il a des qualités incroyables»