Foot - PSG

PSG : Quand Lionel Messi craignait Neymar

Publié le 6 novembre 2022 à 21h00

Thomas Bourseau

De nouveaux coéquipiers au PSG depuis août 2021 après une première expérience au FC Barcelone, Neymar et Lionel Messi se connaissent par coeur. Alors au moment de la finale de la Copa America entre le Brésil et l’Argentine, le capitaine de l’Albiceleste a donné le ton concernant un traitement spécial pour Neymar, de crainte à ce qui le prive d’un sacre continental.

Le 11 juillet 2021, Lionel Messi avait enfin sa consécration internationale avec la sélection argentine. Depuis sa médaille d’or décrochée aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008, celui qui est surnommé La Pulga n’était jamais parvenu à remporter un trophée avec l’ Albiceleste , avec notamment à son actif une finale de Coupe du monde perdue en 2014 et plusieurs revers essuyés en Copa America jusqu’au 11 juillet 2021 en question. A la Bombonera, Angel Di Maria, seul buteur du match, a permis à l’Argentine de rafler la Copa au nez et à la barbe du Brésil de Neymar.

Messi avait peur de Neymar pour la Copa America 2021

D’ailleurs, Neymar a été considérablement muselé par la bande de Lionel Messi et notamment par le numéro 30 du PSG en personne comme il l’a fait savoir lors du documentaire Netflix , Sean Eternos : Champions of America . « On a tout fait pour empêcher Ney de jouer, dès qu’il recevait le ballon on le taclait de tous les côtés (rires). Parfois, tu es obligé de faire ça encore plus lors d’une finale de Copa America ». Au cours du documentaire en question, Angel Di Maria a tenu à faire savoir que la sélection argentine était parfaitement au courant des intentions de Neymar avant même que le coup de sifflet ne retentisse. « On savait que Ney allait vouloir prendre les choses en main en dribblant, en cherchant de fautes ».

PSG : La punchline de Christophe Galtier sur Neymar https://t.co/X7pWf1eOXc pic.twitter.com/fTAX3YtX3v — le10sport (@le10sport) November 6, 2022

L’Argentine, sans arme pour stopper Neymar

Sélectionneur de l’Argentine, Lionel Scaloni a avoué avoir été sans plan précis pour limiter les dégâts infligés par Neymar. Dans le documentaire Netflix , Scaloni a révélé ne pas avoir d’autres alternatives à la stratégie utilisée par l’Argentine contre le numéro 10 du PSG. « Comment est-on censé l’arrêter ? C’est un phénomène, un crack, la seule façon était de lui mettre un double marquage ou le stopper plus durement. Au final, c’est ça le foot, parce que si tu le laisses il va passer, faire la différence et obtenir la victoire, et ça c’est hors de question ».

Neymar s’attendait à de tels assauts, mais a été surpris par Messi