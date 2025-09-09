PSG - Qatar : Le nouveau coup légendaire qui se prépare !

Pierrick Levallet

La saison passée, le PSG a marqué son histoire en remportant sa toute première Ligue des champions. Désormais, le club de la capitale rêverait de la gagner une deuxième fois de suite. Mais en attendant, les Rouge-et-Bleu pourraient aller chercher un autre trophée qu’ils n’ont jamais remporté par le passé directement au Qatar.

Pour la première fois de son histoire, le PSG a remporté la Ligue des champions. Le club de la capitale s’est imposé contre l’Inter Milan en mai dernier (5-0). Et en août, les Rouge-et-Bleu ont enchaîné avec un nouveau sacre en Supercoupe de l’UEFA après avoir battu Tottenham. De ce fait, les hommes de Luis Enrique auront l’occasion de remporter un sixième titre en 2025.

Une première historique pour le PSG au Qatar ? En effet, le PSG se rendra au Qatar pour y disputer la finale de la Coupe Intercontinentale 2025 le 17 décembre prochain comme le rapporte L’Equipe. Ce trophée, les pensionnaires de la Ligue 1 ne l’ont jamais remporté dans leur histoire. Il pourrait donc s’agir d’une première légendaire pour le PSG sur la pelouse du Qatar.