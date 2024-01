PSG - Qatar : La nouvelle recrue débarque !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Dernière recrue du PSG, Gabriel Moscardo s'est fait opérer du pied gauche à Doha ces derniers jours. Deux à trois mois de rééducation sont nécessaires pour pouvoir retrouver les pelouses. Une durée qui devrait lui permettre de retoucher le ballon au Brésil avant la fin de cette saison. Il devrait, par la suite débuter, véritablement, son aventure parisien.

Recruté par le PSG contre un chèque de 22M€ il y a quelques jours, Gabriel Moscardo ne devrait pas porter le maillot parisien tout de suite. Le milieu de terrain brésilien de 18 ans s'est rendu au Qatar ces derniers jours pour se faire opérer de ce pied gauche, qui a bien failli l'empêcher de rejoindre la France.

Moscardo s'est fait opérer au Qatar

Selon les informations du Parisien , l'intervention chirurgicale s'est déroulée parfaitement. Comme convenu, sa durée d'indisponibilité serait estimée à deux trois-mois. Prêté jusqu'à la fin de la saison aux Corinthians, Moscardo pourrait faire son grand retour sur les terrains dès le mois d'avril.

Moscardo va terminer la saison au Brésil