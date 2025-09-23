PSG - Qatar : Il avait prévu la fin de l’histoire !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Parti du PSG cet été alors qu'il avait perdu sa place de titulaire depuis un long moment, Presnel Kimpembe a donc subi de plein fouet sa grosse blessure au tendon d'Achille en février 2023. Le défenseur tricolore, qui évolue désormais au Qatar, s'est livré sans détour à ce sujet et indique même qu'il savait à l'avance qu'il allait contracter une grosse blessure.

Presnel Kimpembe (30 ans) vient de quitter le PSG, son club de toujours, pour aller se relancer au Qatar. Il faut dire que l'international français, champion du Monde en 2018, n'a jamais réussi à se relever de sa rupture du tendon d'Achille en février 2023. Un long calvaire avait démarré à partir de ce moment-là, et Kimpembe avait d'ailleurs tout vu venir avant que la sanction ne tombe.

« J’ai beaucoup souffert » L'ancien joueur du PSG se livre à ce sujet dans une interview pour Clique sur Canal + : « J’ai traîné ma peine pendant deux ans et demi, trois ans. J’ai beaucoup souffert. Ça a été une période très compliquée dans ma vie », indique Presnel Kimpembe au sujet de sa blessure.